Modigliana ’Per la comunità’: i nomi della lista di centrodestra

La lista di centrodestra ’In Comune per la Comunità’, appoggiata dal Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha candidato a sindaca Silvia Mazzoni, 52enne avvocata penalista e civilista che vive ed esercita a Modigliana. Gli undici candidati consiglieri comunali della sua lista rappresentano tutte le fasce di età, nella filosofia in base alla quale "il giovane – come ha sottolineato Mazzoni – cammina più veloce dell’anziano, ma è l’anziano che conosce la strada".

La candidata spiega che: "Il nostro proposito è quello di ascoltare i cittadini e valorizzare il nostro paese, costruendo insieme un Comune a misura di tutti" e aggiunge che "il più grande risultato del nostro lavoro sarà proprio la soddisfazione dei cittadini", nella consapevolezza che "nessun obiettivo è mai troppo lontano per essere raggiunto".

Ma ecco quali sono i nomi in lista, molti dei quali già noti in paese a causa della loro professione o del loro ruolo all’interno della comunità: Roberta Bennati, 61 anni, laureata in giurisprudenza, esperta in controllo di gestione organizzazione e qualità, è istruttore direttivo comunale; Alba Maria Continelli (80), ex insegnante, già sindaca per due mandati e vicesindaca per un mandato; Pietro Vinci (65), dopo una lunga esperienza nell’ufficio tecnico dell’industria Mac.Mo.Ter, ha lavorato presso altre aziende multinazionali del settore; Micaela Pazzi (59), da anni è impegnata nel volontariato, dopo una lunga esperienza maturata in campo orafo e nella mansione di agente di commercio.

E ancora Alex Valli, 35 anni, tecnico contabile e commerciale nel settore del gioco legale; Mario Liverani (67), medico radiologo, al momento libero professionista presso strutture private; Vittorio Crisci (58), ex autotrasportatore libero professionista, oggi restauratore di motociclette; Lara Camurani (54), infermiera professionale, dipendente Ausl Romagna; Silvia Savorana (49), laureata in scienze motorie sport e salute, attualmente opera in strutture pubbliche e private nel promuovere la salute e l’attività legata al tempo libero; Alessandro Laghi, di appena 18 anni, studente all’Istituto agrario Strocchi Persolino, che vanta all’attivo già due stage svolti presso aziende del settore vitivinicolo agroalimentare e vivaistico.

Giancarlo Aulizio