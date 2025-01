Mostre, conferenze e simposi: torna Picta

Quaranta giorni di mostre, eventi culturali sospesi tra storia, arte e letteratura, e ancora iniziative didattiche dedicate ai bambini: è eterogeneo e ricchissimo il programma di ‘Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio Romagna – Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole’, in programma dal 28 febbraio al 7 aprile a Terra del Sole e in vari siti della Romagna. Nata da un’idea del maestro Giuseppe Bertolino e promossa dall’associazione Cava Forever group aps, la manifestazione è mirata a coniugare l’educazione al bello e la valorizzazione del territorio: un connubio che in passato ha raccolto consensi di pubblico e critica, e che oggi viene riproposto nobilitato da tante novità. Anche quest’anno il cuore della rassegna pulserà nel rinascimentale Palazzo pretorio della cittadella medicea, che ospiterà le opere di 23 artisti da tutto il continente.

L’esposizione uscirà dalle stanze affrescate dell’edificio rinascimentale per approdare a Casa Museo Moretti a Cesenatico, dove si potranno ammirare le tele di cinque artisti ucraini; e ancora al Museo Tramonti a Faenza, a Casa Museo Bertozzi e a Casa di Paola a Forlimpopoli. Coinvolte inoltre la Rocca di Meldola, dove andrà in scena una collettiva di artisti cinesi, mentre lo scultore Luciano Navacchia sarà presente all’Hotel Embassy & Boston a Milano Marittima. Da luglio a settembre infine l’Idro Ecomuseo di Ridracoli darà cittadinanza a 13 artisti italiani grazie alla preziosa collaborazione e alla partnership di Romagna Acque. Anche la ceramica sarà protagonista, attraverso la sinergia con Bottega Gatti di Faenza e Museo della ceramica di Burgio.

Ma la vera ‘chicca’ della terza edizione è rappresentata da ‘Pollini – Scarpa d’Autore’, iniziativa nata dalla prestigiosa partnership con il brand di calzature simbolo dell’eccellenza artigianale e della moda Made in Italy nel mondo. In mostra ci saranno infatti esclusivi modelli di scarpe griffate Pollini rivisitate secondo la verve creativa di 29 artisti. "Abbiamo accettato con piacere la proposta di collaborazione di Bertolino, mettendo a disposizione scarpe che gli artisti hanno reinterpretato e customizzato – dice Marco Piazzi, direttore generale di Pollini SpA -. Come azienda siamo radicati sul territorio (la nostra sede è a San Giovanni in Marignano), e qui vogliamo essere presenti. Per questo siamo contenti di essere partner, sponsor e amici di questa manifestazione". Un’ulteriore testimonianza della volontà di mettere in relazione tra loro il territorio romagnolo, l’arte, la tradizione, la cultura e l’eleganza.

Picta Romagna proporrà poi numerosi eventi collaterali: una ventina di appuntamenti culturali curati dal giornalista e scrittore Maurizio Gioiello, in collaborazione con il critico d’arte Michele Govoni. Accanto alle esposizioni artistiche il cartellone della rassegna contempla conferenze, presentazioni di libri e simposi su temi storici e letterari, artistici e architettonici, sugli usi e le tradizioni locali tra musica e degustazioni, e ancora sulla promozione turistica e le sue ricadute sul territorio. Previsto anche anche il coinvolgimento delle scuole e dei giovanissimi attraverso laboratori promossi con il sostegno della BCC Ravennate Forlivese Imolese, nell’ambito di un percorso di alfabetizzazione artistica e culturale. Picta, allestita grazie alla preziosa collaborazione della Pro loco di Terra del Sole, gode tra gli altri del Patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Forlì-Cesena, del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.