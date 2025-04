"Multinazionali digitali: l’Europa ora reagisca"

"I dazi di Trump avranno un effetto dirompente e, con tutta probabilità, nel 2025 bloccheranno la crescita economica, già molto rallentata, del nostro Paese". Ne sono certi Paolo Lucchi, Romina Maresi e Valerio Brighi, rispettivamente presidente e vicepresidenti Legacoop Romagna. Sono circa 80 le cooperative aderenti a Legacoop interessate e che subiranno pesanti contraccolpi. Sono le imprese agroalimentari di produzione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli e sementieri e una buona parte delle cooperative industriali e manifatturiere. Rappresentano oltre 22.000 soci e più di 2 miliardi di valore della produzione.

"Partiamo dalla storia – ribadiscono i vertici di Legacoop – in tutti gli altri casi precedenti, il Paese che ha imposto i dazi è stato poi quello che ha pagato il prezzo più alto. Oggi il fenomeno è ancor più accentuato, poiché la globalizzazione porta alla certezza che nessun prodotto venga realizzato in un singolo Paese. Facciamo l’esempio dell’auto: aumentando i dazi sulla componentistica, poiché nessuna auto può essere totalmente made in Usa, saliranno inevitabilmente anche i costi di produzione delle vetture realizzate in America, producendo effetti sull’inflazione e avvicinando il rischio di recessione. A nostro parere, – concludono – l’Europa non dovrà reagire ai dazi con altri dazi, perché anche qui si produrrebbe un inevitabile aumento di inflazione e costi di produzione. E non ce lo possiamo permettere, perché sono fin troppi gli italiani e gli europei in grave difficoltà economica. Mentre, per esempio, potremmo reagire intervenendo sul settore che, sta vedendo imprese statunitensi conquistare ogni giorno spazi, in Europa: quello delle multinazionali digitali, che in molti casi trovano i propri centri di potere negli Usa".

Di questo si parlerà il 18 prile a Bagnacavallo nell’evento intitolato ’Per una coesistenza pacifica’ che vedrà tra gli ospiti l’esperto di geopolitica Dario Fabbri, il presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini e i giornalisti Valerio Baroncini e Luca Pavarotti.