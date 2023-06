Musica per solidarietà Note a CavaRei e Predappio

"Gli eventi dei giorni scorsi hanno scosso tutta la città di Forlì e CavaRei, – fanno sapere dalla cooperativa – inserita in uno dei quartieri più colpiti dall’alluvione, è stata letteralmente miracolata. Per questo motivo ha organizzato una serie di iniziative per essere vicina alla comunità che da sempre la sostiene".

Domani alle 19 il parco pubblico Adler Raffaelli in via Bazzoli ospiterà un momento di musica e solidarietà. Protagonista il Quartetto Böcklin formato da 4 giovani violinisti che propongono un programma di brani dei compositori Sostakovich e Puccini. Al termine, CavaRei offrirà un buffet interamente realizzato ’in casa’ e un caffè speciale. La serata infatti sarà una prova generale per i 10 ragazzi di CavaRei che hanno frequentato la formazione da baristi presso Estados Caffè e serviranno il caffè dal nuovo truck, acquistato dalla cooperativa grazie ad un progetto finanziato che favorisce l’inserimento lavorativo della persone con disabilità. Durante la serata sarà dato spazio a iniziative di raccolta fondi per le persone alluvionate. In particolare ’Aiutiamo chi da sempre aiuta’: raccolta fondi promossa dal Consorzio Solidarietà Sociale in favore delle persone che lavorano nelle cooperative sociali che hanno perso la casa, promossa dalla parrocchia Santa Maria del Voto e dal quartiere per sostenere le famiglie e le imprese del quartiere Romiti. L’iniziativa è gratuita. Per info e prenotazioni: 328.9043339; [email protected]

Sempre domani L’Oratorio Santa Rosa di Predappio ospita, per la prima volta, un appuntamento all’insegna della cultura tradizionale romagnola. Alle 21.15 nell’area verde o, in caso di maltempo, all’interno dell’ex scuola materna, il Coro Città di Forlì diretto dal maestro Omar Brui sarà protagonista con un concerto di Cante romagnole, organizzato dal Comune di Predappio, in collaborazione con l’associazione ‘Amici di Santa Rosa’. Il concerto è stato organizzato allo scopo di raccogliere fondi da donare a Samuele Fiorello e Giuseppe Pipitone, che, a causa di una vasta frana in località Porcentico, hanno perso la loro casa. Svegliati all’alba dallo scricchiolio dei muri, i due erano fuggiti in pigiama e al buio pochi minuti prima del crollo. Il programma prevede brani di autori come Spallicci, Balilla Pratella, Martuzzi e la più famosa porta il titolo di ‘A gramadora’ e recita ‘Bela burdela fresca e campagnola…’ Un brano in particolare rappresenta lo spirito della gente di questa terra e si intitola ‘Rumagnola’. Nel ritornello dice ‘A vegh par la mi stré, incontr’a a la mi guera. S’a chesch a chesch in tera azzidenti a chi m’to sò…" (Vado per la mia strada… incontro alla mia guerra. Se cado, cado in terra. Accidenti a chi mi prende su) ed esprime il forte carattere dei romagnoli. L’ingresso al concerto è a offerta libera; l’evento è inserito nel cartellone di eventi estivi del Comune di Predappio ‘Predappio vive l’estate 2023’ (info: 0543.921766; www.visit.predappio.fc.it).

Quinto Cappelli