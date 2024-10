Naima a tutto jazz con il grande Bill Frisell

Inizia oggi ‘JazzAForlì – musica per libere menti’, il festival che l’associazione culturale ’Dai de jazz’ organizza a Forlì da ormai sei edizioni, volto a far scoprire un genere musicale così complesso e dinamico al grande pubblico, grazie a una selezione di artisti di fama nazionale e internazionale.

La serata di apertura si terrà alle 21.15 al Naima Club (Via Somalia, 2), che ospiterà Bill Frisell, icona del jazz moderno diventato celebre negli anni ’90 in Europa grazie ai suoi album ‘Have a Little Faith’, in cui con altri musicisti rivisita alcuni brani classici del repertorio americano, e ‘This Land’, il suo progetto di composizioni originali più apprezzato. In Italia si fa conoscere nel 2005, quando compone la colonna sonora del film ’La scuola’ di Daniele Lucchetti. Nello stesso anno vince il Grammy Award nella categoria Best Contemporary Jazz Album per il disco ‘Unspeakable’.

Al Naima, Frisell presenterà il suo nuovo progetto, ‘Four’, pubblicato nel 2022 insieme ai musicisti jazz Greg Tardy, Gerald Clayton e Johnatan Blake, che saranno presenti con lui sul palco, rispettivamente al sassofono, al pianoforte e alla batteria. Qui Frisell sperimenta con nuove interpretazioni di brani originali già conosciuti ai suoi fan, accompagnati da nove inediti, in un album già acclamato ed eletto come miglior disco dell’anno da diverse riviste specializzate internazionali e nazionali, come l’italiana ‘Musica Jazz’.

Bill Frisell è l’ospite d’eccezione che aprirà una rassegna di dieci giorni ricchi di eventi musicali ed extramusicali, tra masterclass, conferenze, mostre e un contest aperto agli artisti jazz under 35 di tutta Italia.

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, mentre il ridotto di 8. L’evento è incluso nell’abbonamento che permette di accedere a tutti i concerti: intero 65 euro, ridotto 55.

Sofia Vegezzi