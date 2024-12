Natale, un concerto e due laboratori

Due laboratori dedicati al Natale, per la gioia dei più piccoli, e un concerto speciale che vedrà protagonisti giovanissimi cantori: sono questi i principali eventi domani, nelle iniziative a Forlimpopoli in vista delle Festività. È dedicato al ‘Natale coi mattoncini’ l’appuntamento dalle 15 alle 17 nell’aula studio Ugo (ex Asilo Rosetti), con bambini e genitori che potranno cimentarsi nel costruire oggetti natalizi; l’iniziativa è dei volontari di Heart4Children (partner del gruppo Lego), che operano nella Mattoncinoteca (info e prenotazioni 347.9818988). Dalle 16.30 invece il Maf propone ‘Paesaggi da Palla di Neve’, laboratorio creativo in cuii bambini potranno realizzare un addobbo speciale usando colori, forbici e colla (partecipazione 5 euro).

La giornata si concluderà col Concerto di Natale del Coro di Voci Bianche alle ore 20 nella basilica di San Rufillo. L’accompagnamento musicale sarà affidato all’Orchesta Opheus.