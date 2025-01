Nel weekend contest di hip hop al castello

Al Castello del Capitano di Terra del Sole torna sabato e domenica l’evento hip hop ‘Four elements’, terza edizione del contest organizzato dal ballerino forlivese Giacomo Garavini. Sin dal mattino si terranno gare di ballo suddivise per fasce d’età, dagli under 12, e dj set dal vivo con ballerini internazionali.

Sabato nella sede della scuola ‘Deep Dance Academy’ di via del Portonaccio a Forlì, workshop preliminare con quattro classi diverse per altrettanti stili: waaking, popping, house e hip hop. Per iscriversi: bit.ly/4ELEMENTS2024.