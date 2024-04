‘Non è vero ma ci credo’: in scena un esilarante Enzo Decaro

Per la stagione di prosa al Teatro Dragoni di Meldola giovedì 11 aprile alle 21 andrà in scena ‘Non è vero ma ci credo’ di Peppino De Filippo,spettacolo che sostituisce ‘Bloccati dalla neve’. Si tratta di una commedia tutta da ridere con protagonista Enzo Decaro, regia di Leo Muscato. Protagonista della storia è l’avarissimo imprenditore Gervasio Savastano che vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. La sua vita è diventata un inferno perché vede segni funesti ovunque. Chi gli sta accanto non sa più come approcciarlo. La moglie e la figlia sono sull’orlo di una crisi di nervi; non possono uscire di casa perché lui glielo impedisce. Anche i suoi dipendenti sono stanchi di tollerare quelle assurde manie ossessive. A un certo punto le sue fisime oltrepassano la soglia del ridicolo: licenzia il suo dipendente Malvurio solo perché è convinto che porti sfortuna. L’uomo minaccia di denunciarlo, portarlo in tribunale e intentare una causa per calunnia. Sembra il preambolo di una tragedia, ma fortunatamente siamo in una commedia....

Per informazioni su biglietti e rimborsi: 0543.26355 (ore 11-13 e 16-18, festivi esclusi).

o.b.