’Nosferatu’ di Murnau sulle note di Moro & The Silent Revolution

Prosegue alle 21 negli spazi dell’ex deposito Atr la rassegna estiva ‘Extraterrestre’ organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi e Sunset Studio in collaborazione con Tiresia Media con la proiezione del film muto, ‘Nosferatu – il vampiro’. La pellicola del regista Friedrich Wilhelm Murnau è stata restaurata dalla Cineteca di Bologna e rappresenta un pilastro del cinema espressionista, che racconta la storia del vampiro che seminava il terrore a Wiseborg. Per l’occasione il film verrà accompagnato dalla musica di ‘Moro & The Silent Revolution’, gruppo folk-pop angloamericano composto da Massimiliano Morini alla voce e alle chitarre, con Franco Naddei alla tastiera, Lorenzo Gasperoni alla chitarra e Denis Valentini alla batteria. Dalle 17 alle 19 è previsto anche il laboratorio creativo per bambini, dai 7 agli 11 anni, ‘ExAtr-Lab. Ggioco’ a cura di Elena Dolcini e la partecipazione di Federica Lecci. Il tema di questa settimana è ‘Traccia’: una macchina usa e getta approderà tra le mani dei piccoli partecipanti per immortalare lo spazio che li circonda e scoprire il legame tra immagine e memoria. Dalle 19 ci si potrà lasciar cullare dai morbidi drappi dell’Amacario ideato da Francesco Careri del collettivo romano Stalker/Osservatorio Nomade.

Non mancherà la possibilità di incontrare l’arte contemporanea con il collage di manifesti ‘Ecstasy’ dell’artista Flavio Favelli e la scoperta del museo diffuso dell’abbandono, ‘In Loco’ e la mostra fotografica ‘Sites forsaken then forgotten’ di Adriano Zanni. Nel piazzale interno dell’ex deposito sarà inoltre possibile gustare il buon cibo di Lety Flip e Valentina Alternative Bakery. La rassegna all’ex deposito Atr proseguirà fino al 10 luglio tutti i mercoledì. L’ingresso a offerta libera. Info e iscrizioni al laboratorio per bambini: info@exatr.it, 375.7150258.