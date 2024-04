‘Nostalgia del futuro a Capri’: la mostra

Torna in mostra a Forlimpopoli la pittura di Miria Malandri con ‘Nostalgia del futuro a Capri’. Si terrà oggi alle 17.30 l’inaugurazione dell’esposizione alla sala ‘Mario Bertozzi’ all’interno della rocca. Si tratta di un ritorno nella città d’origine della nota pittrice da tempo attiva a Forlì, a distanza di sette anni dalla grande esposizione ‘Mangiari e Dintorni’ allestita all’interno del Museo Archeologico nell’ambito della Festa Artusiana. In questa occasione Miria Malandri propone uno dei suoi ultimi cicli pittorici ispirato al film Capri-Revolution, diretto e sceneggiato da Mario Martone nel 2018. Proseguendo il rapporto con la sfera cinematografica che da tempo distingue il lavoro dell’artista forlimpopolese, dal film di Martone, Malandri riprende soggetti, scene, personaggi, momenti, scorci di paesaggio che nei suoi quadri risultano scaturiti come da una sorta di processo virtuoso di ‘fermo immagine’. Alla presentazione interverranno, oltre all’artista, la sindaca Milena Garavini, Paola Gatti della galleria ‘A Casa di Paola’, e il critico Orlando Piraccini. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Forlimpopoli e realizzata con la collaborazione di ‘A Casa di Paola’, resterà aperta al pubblico fino a domenica 5 maggio. Info: 339.6597530.

ma.bo.