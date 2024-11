Nuova denuncia di Basir: "Sono stati strappati miei manifesti elettorali"

Milad Jubran Basir denuncia atti intimidatori nei suoi confronti anche durante questa campagna elettorale, che lo vede impegnato come candidato al consiglio regionale nella lista ‘Alleanza Verdi Sinistra’. Già a maggio, in occasione delle amministrative, Basir (nella foto) era stato attaccato sui social con frasi razziste "perché palestinese e immigrato", fatto da cui era scaturita una denuncia alla procura della Repubblica. "Ero convinto che con la mia denuncia – si legge nella sua nota stampa –, diffusa pubblicamente, la questione sarebbe finita, ma purtroppo così non è stato. Ieri un amico mi ha segnalato che i miei manifesti elettorali sono stati strappati nelle zone di Vecchiazzano e Carpinello. Ho subito pensato a un atto intimidatorio collegato al precedente. Non so se esiste davvero un legame, ma sicuramente da qualche tempo la politica, o per meglio dire, una certa politica, utilizza linguaggio e azioni mosse dall’odio, invece di dibattere sui temi che interessano veramente cittadini e cittadine".

Secondo il candidato di Avs "si preferisce esprimere intolleranza in forma violenta verso idee differenti, cognomi stranieri, il colore della pelle a cui non siamo abituati, le donne, chi dichiara pubblicamente identità di genere non cisgender". A questo Basir risponde con "l’impegno sociale e politico".

Matteo Bondi