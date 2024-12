Nuovi passaporti anche in altri uffici postali

È disponibile anche a Forlì il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti (previo appuntamenti) alle Poste: 6 adesso gli uffici attivati. Effettuare la richiesta è semplice: basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio Comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto), inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

Gli uffici coinvolti da questo progetto sono: Forlì Centro di piazza Saffi 28; Forlì 8 in via Zampeschi 47; viale dell’Appennino 500 a San Martino in Strada; Forlì 5 in via Campo di Marte 85, Forlì 6 in via Cava 27 e Villafranca in via Zampighi 2. Offrono il servizio anche gli uffici, nel comprensorio, di Galeata, Civitella, Santa Maria Nuova, Premilcuore, Santa Sofia, Castrocaro Terme, Meldola, Predappio, Rocca San Casciano e Modigliana.