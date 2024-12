Nuovo integrativo, più previdenza e welfare

Ferretti Group ha raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali per il rinnovo del contratto integrativo di secondo livello per il periodo 2025-2027. L’azienda ha introdotto misure a supporto del benessere dei propri dipendenti; tra queste la possibilità di accedere al part-time per coloro che devono assistere figli fino a 12 anni o familiari con gravi problemi di salute, e l’introduzione dello smart working per 4 giornate al mese. L’intesa prevede inoltre maggiore flessibilità per il congedo parentale, che sarà usufruibile anche in modalità oraria, con un’integrazione dell’indennità Inps fino al 60% per un massimo di sei mesi. Sul fronte della salute, sono state riconfermate 10 ore annue di permesso per esigenze sanitarie. Sul fronte della previdenza complementare, ha elevato dal 2,3% al 2,5% il contributo aziendale al Fondo di categoria. Infine, sono previsti incrementi nei riconoscimenti ai dipendenti, a partire dal premio feriale, che dal 2025 sarà elevato a 2.000 euro (foto, l’ad Alberto Galassi).