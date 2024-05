Nuovo progetto di valorizzazione: il Gal lo presenta a Galeata

Sarà presentato domani alle 15, al centro culturale di Galeata in via Cenno Cenni 20, il progetto di promozione integrata e di marketing territoriale nell’area del Gal L’Altra Romagna. Un progetto che vuole valorizzare il turismo delle aree interne ed elaborato in collaborazione con Destinazione Turistica Romagna. Nell’occasione interverranno Chiara Astolfi direttore Visit Romagna, operatori e manager, tour operator e creatori di esperienze di successo. All’incontro sono invitati tutti i soggetti privati che operano nel settore turistico territoriale.