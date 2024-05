‘Occhi’ all’Ospedaletto. Parcheggio delle Figurine con videosorveglianza

È la prima a essere stata montata, ma non sarà l’ultima: all’Ospedaletto, all’installazione appena avvenuta di una telecamera nel parcheggio delle Figurine – quello che si trova davanti al Naima, dove si sono registrati negli ultimi tempi diversi furti nelle auto in sosta –, seguiranno la posa delle infrastrutture informatiche, l’installazione degli altri occhi elettronici e, a seguire, l’attivazione dell’intero sistema di videosorveglianza.

"Non solo promesse, ma fatti – esordisce il vicesindaco Daniele Mezzacapo –. Proseguiamo a passo spedito nell’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino, per avere una copertura sempre maggiore su tutto il territorio. Un investimento che fino a qui ha avuto un costo di circa 2 milioni di euro e che ci ha portato ad avere in città 493 telecamere. Erano zero nel 2019, se si considera che sono stati sostituiti tutti gli impianti esistenti ma obsoleti. A fine lavori se ne conteranno, invece, 667".

Le prossime zone interessate saranno i parcheggi Matteucci e Galleria Vittoria, poi ancora in corso della Repubblica e in prossimità della rotonda dell’Ospedaletto e della rotatoria tra viale Roma e via Zangheri. Soddisfatto il vicesindaco: "E’ notizia di questi giorni che le forze dell’ordine hanno individuato alcuni soggetti responsabili di reato grazie anche al sistema di videosorveglianza. Evidentemente siamo sulla buona strada. Sin dall’inizio, la nostra scelta ha seguito una logica ben precisa: investire sulla sicurezza dei cittadini dotando le forze dell’ordine di sistemi di alta qualità, volti a favorire lo svolgimento delle indagini. A nulla servono strumenti obsoleti o di pessimo livello se vogliamo contribuire a una maggior efficacia all’operato delle forze dell’ordine, polizia locale compresa".

Mezzacapo non rinuncia a una frecciata diretta agli avversari: "Il centrosinistra continua a sostenere che il nostro cavallo di battaglia in fatto di sicurezza si sia trasformato in un tallone d’Achille, ma non considerano, invece, quanto è stato fatto finora e lo dimostrano i recenti fatti di cronaca. Perciò, proseguiremo nel potenziare il corpo di Polizia locale con l’assunzione di nuovi agenti, con competenze specifiche in materia di sicurezza urbana, e andremo avanti con l’ampliamento del sistema di videosorveglianza con dispositivi di nuova tecnologia, fino ad avere una capillare copertura di zone a maggior rischio e nei punti nevralgici della città".

L’obiettivo di Mezzacapo, però, è ancora più ambizioso, ed è quello di "creare una sala operativa per il monitoraggio in tempo reale, in funzione h24".