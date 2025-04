Olimpiadi Informatica: ecco gli studenti forlivesi che andranno in finale per l’Emilia-Romagna

Forlì, 8 aprile 2025 – Si sono conosciuti sui banchi di scuola nel settembre scorso, e in pochi mesi sono diventati una “squadra”: Oarista Islam, Daniel Ruffilli, Gioele Ruocco e Francesco Saverio Valgimigli, frequentanti la 1E del Liceo scientifico “Fulcieri Paolucci di Calboli” di Forlì, hanno prima superato la fase provinciale e poi quella regionale delle Olimpiadi di Informatica 2024-’25, approdando così alla finale nazionale, che si svolgerà venerdì 11 aprile al campus universitario di Cesena.

I quattro rappresenteranno la regione Emilia Romagna nella gara a squadre. Una bella soddisfazione sia per loro che per gli insegnanti che li supportano, vale a dire il professore di informatica Luca Lambruschi e la prof.ssa Vanna Zabberoni. “Siamo felici di essere arrivati in finale - dice il portavoce dei quattro Daniel Ruffilli -: ci siamo impegnati e con l’aiuto dei docenti e un pizzico di fortuna abbiamo raggiunto questo risultato”. Ora però viene il bello, nella consapevolezza che in una categoria come la loro, aperta al Biennio delle Scuole Superiori, troveranno una forte concorrenza da tutta Italia.

“Cambiano i volti ma non la ‘sostanza’ - spiega la dirigente scolastica Susi Olivetti -: ogni anno qualcuno dei nostri raggiunge la fase finale dei Campionati italiani nelle varie materie scientifiche, e per la Scuola è motivo di soddisfazione ed orgoglio”. Altri due studenti del Liceo scientifico debutteranno per la prima volta in una finale individuale: Giacomo Guarini Matteucci di 5D (docente Valerio Fiumana) parteciperà dal 9 al 12 aprile alle Olimpiadi di Fisica a Senigallia, mentre Theo Ravaioli di 5N (prof.ssa Veronica Casano), prenderà parte all’ultimo atto di Scienze della terra dal 8 all’11 maggio ad Assisi.

“Queste esperienze sono un arricchimento personale e come tale vanno vissute - spiega la professoressa di Scienze Elisabetta Della Godenza -: anche perché il meglio di sé lo si dà quando si è tranquilli”. Infine, chi di queste esperienze è ormai un veterano è Andrea Malmesi di 4L (seguito da Vanna Zabberoni): secondo assoluto in Italia due anni fa in Informatica e sul podio anche l’anno scorso nella stessa materia, è in lizza per rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi internazionali di Informatica (20 candidati per quattro posti). A tal fine, dal 4 al 7 aprile, si è recato alla Scuola di alta formazione a Volterra per le ultime e definitive prove. Tanti giovani di belle speranze che la scuola sta avendo la capacità di coltivare e fare crescere.