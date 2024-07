Opera buffa in cucina: su il sipario. Alla Rocca c’è ’Rossini flambè’

La Rocca di Caterina continua a essere protagonista delle serate forlivesi con la rassegna ‘Teatro Diego Fabbri Estate’. Questa sera alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo ‘Rossini flambè’ del Teatro Due Mondi. La divertente rappresentazione parte dal fortunoso e improbabile ritrovamento di un manoscritto del compositore Gioacchino Rossini: "Ci troviamo all’interno di una trattoria gestita da due fratelli ‘gemelli’ – spiega il registra Alberto Grilli – ma non somiglianti tra loro, Otello ed Idilio, in cui lavorano anche due aiuto-cuoche e un inserviente".

Di quadro in quadro gli scatenati cuochi trascinano il pubblico in una girandola di imprevisti, schermaglie amorose, dispetti e disastri culinari, successi e trionfi di gusto e di piacere. "Sulla difficile scelta tra un menù legato alla cucina regionale e un altro più attento alle esigenze salutiste, iniziano le contrapposizioni tra i due, che trovano alleate o nemiche le loro collaboratrici. I cuochi cantano e suonano strumenti di cucina, casseruole, pentole e posate, indossano maschere che insieme alla cucina e alla musica". Le musiche e gli arrangiamenti sono opera di Antonella Talamonti e si alternano alle ouverture rossiniane più famose. "E’ uno spettacolo per tutte le età che racconta dell’Italia e dei suoi sapori e suoni, che porta allo scoperto la passione verso la vita e i suoi piaceri come tratto caratteristico della nostra cultura popolare" dichiarano gli interpreti Federica Belmessieri, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori. Ingresso unico 5 euro. Prevendite presso la biglietteria diurna del teatro Fabbri (corso Diaz 38/1) dalle 10 alle 13. Per prenotazioni: 0543.26355 (dalle 10 alle 13).