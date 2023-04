Orlando al Fabbri ha tutta ‘La vita davanti a sé’

di Rosanna Ricci

Vincitore del Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2022 come ‘miglior monologo’, lo spettacolo ‘La vita davanti a sé’, interpretato e diretto da Silvio Orlando sarà in scena domani alle ore 21 al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Tratto dal romanzo ‘La Vie Devant soi’ di Romain Gary Emile Ajar, lo spettacolo sarà accompagnato dall’Ensemble della Orchestra Terra Madre con Simone Campa (chitarra battente, percussioni), Daniele Mutino (fisarmonica), Diego Mascherpa (clarinetto, sax), Kaw Sissoko (kora, djembe) con direzione musicale di Simone Campa.

‘La vita davanti a sé’ racconta la storia di un bambino arabo di dieci anni, Momò, che vive nella pensione di Madame Rosa nel quartiere multietnico di Belleville. Madame Rosa è un’ex prostituta ebrea che si prende cura delle vite sgangherate delle giovani colleghe. L’attore Silvio Orlando conduce lo spettatore all’interno del libro con la leggerezza e naturalezza che può avere il bambino Momò. Un racconto pieno di commozione ma anche di divertimento trattato con genialità, dove si intrecciano temi contemporanei che riguardano la compresenza di stili di vita, culture e religioni diverse.

I numerosi flussi di migranti vengono a contatto con problemi e crisi economiche generando paure fra i più poveri. Il ruolo del teatro, in questo testo, ha la funzione di raccontare storie commoventi e talora anche divertenti e chiamare per nome gli individui senza lasciarli come massa indistinta. La storia di Momò e di Madame Rosa significa trasmettere una frase che nel libro diventa uno slogan: "Bisogna volersi bene", frase che purtroppo è seguita da pochi.

Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e Galleria). Biglietti online: Vivaticket (info 0543.26355 – accademiaperduta.it).