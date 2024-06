Osservo Festival, immersione nel territorio

Parte un nuovo festival itinerante in Val Bidente, che con il titolo ‘Osservo Festival’ toccherà dal 20 al 23 giugno i comuni di Santa Sofia, Galeata e Civitella. "La prima edizione di Osservo Festival – commentano gli organizzatori, in maggioranza donne – è un evento unico dedicato all’approfondimento della relazione tra comunità e ambiente che le ospita. Il festival, attraverso trekking, laboratori e una rassegna cinematografica, celebra il territorio nella sua accezione più ampia, abbracciando aspetti ambientali e culturali, con il desiderio di immaginare nuovi modi di abitare. L’evento propone un’esperienza di immersione totale nel paesaggio della valle, offrendo un programma ricco e variegato".

Durante i quattro giorni sarà possibile prendere parte a escursioni, laboratori creativi e proiezioni di film documentari, che esploreranno i temi del partire, tornare e curare il luogo da cui si proviene. I film selezionati fanno parte del percorso ‘The Road to Terra Madre’ promosso da Slow Food Italia, e sono patrocinati dal Parco nazionale delle foreste Casentinesi. "Le proiezioni, gratuite fino ad esaurimento posti, saranno seguite o anticipate da momenti di dialogo – aggiungono – con le persone coinvolte nella realizzazione dei film o direttamente legate ai temi trattati, creando un ponte tra la visione cinematografica e la riflessione condivisa. In ogni luogo di proiezione sarà disponibile un servizio di ristoro e per alcuni è gradita la prenotazione. Questo approccio permette di valorizzare diverse realtà locali e favorire un’interazione profonda con il luogo".

Il nome del festival, ’Osservo’, deriva dall’unione di ’ob’ (andare verso, in direzione di) e ’servare’ (custodire, considerare con attenzione). Il festival nasce dalla necessità di ristabilire un contatto attivo con il territorio dopo le alluvioni e le frane di maggio 2023. "Questo festival di vallata si propone di esplorare le relazioni tra persone e ambiente, di scardinare stereotipi promuovendo – concludono - un cambiamento sociale e culturale attraverso un approccio collettivo e rigenerativo".

Il festival è realizzato con il patrocinio e dei comuni di Santa Sofia, Galeata e Civitella, in collaborazione con numerose realtà locali. Info: instagram os__servo; osservofestival@gmail.com; whatsapp al 376.1045395.