Otto violoncelli in concerto con Silvia Chiesa a Santa Lucia

Un progetto per suonare insieme, ma non solo: l’obiettivo, infatti, è quello di migliorarsi a vicenda creando anche opportunità lavorative concrete per i giovani musicisti italiani, spesso costretti a lasciare il loro Paese in cerca di occasioni professionali. L’idea è di Silvia Chiesa, un’importante violoncellista che ha fondato l’ensemble ‘C3’, con cui si esibirà venerdì alle 21 nella chiesa di Santa Lucia a Forlì. Antesignana nella riscoperta del Novecento dimenticato, a partire dalle importanti incisioni Sony tra cui Castelnuovo-Tedesco, oggi Silvia Chiesa è fermamente impegnata in un continuo lavoro di ampliamento del repertorio per violoncello soprattutto sul fronte delle nuove composizioni, di cui è quasi sempre dedicataria, nonché delle commissioni di trascrizione, fra cui vale la pena ricordare la recente trasmissione radiofonica Rai della Sonata in fa maggiore per violoncello e orchestra op. 6, trascritta dall’originale per violoncello e pianoforte di Richard Strauss. Proprio in questa inesausta ricerca di impaginati sempre inattesi e inusuali, si inserisce il progetto didattico-sperimentale sempre ideato da Silvia Chiesa e maturato nella sua lunga docenza a Cremona, C3, cioè un ensemble violoncellistico a formazione variabile, in questa occasione in ottetto, che porterà in tournée in centro Italia sette tra i migliori studenti di Chiesa con un interessantissimo impaginato da Bach al Novecento di Villa Lobos e Arvo Pärt: un’esperienza artistica e professionale per giovani talenti che vengono così accompagnati nel mondo del lavoro dalla loro Maestra, dopo sedute di prove-studio totalmente immersive per giungere ad un risultato di affiatamento raro che vuole essere una garanzia di grande coinvolgimento estetico ed emotivo anche per il pubblico che assiste ai concerti.

Info e biglietti: www.forlimusica.it; forlimusicaapsgmail.com.

s.n.