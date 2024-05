Palazzo Lucarelli - Scala, tesori da ammirare: si possono acquistare

A Castrocaro è in programma oggi il secondo e ultimo open day del Palazzo Lucarelli - Scala, residenza gentilizia anticamente di proprietà della famiglia più in vista del paese termale, già sede della prestigiosa ‘Pensione sorelle Vespignani’. Dalle 10.30 alle 17 sarà possibile visitare la dimora storica di via Pisacane, risalente al 1600. Affacciato sul borgo Santa Maria, l’immobile si caratterizza per le decorazioni Liberty, gli arredi originali di inizio ’900, i dettagli in ferro battuto lavorato nell’Officina Matteucci di Faenza, gli stucchi e le vetrate colorate. E soprattutto, per lo scenografico scalone elicoidale con ringhiera in ferro, sovrastato da un ampio lucernario a ventaglio, racchiuso da una larga ed elegante cornice decorata a trompe-l’oeil con festoni e putti. Per tutta la giornata si potrà ammirare e acquistare tutto quanto è contenuto nel prezioso scrigno. Autentici ‘gioielli’ ma anche i tanti oggetti della quotidianità di un tempo: arredi, divani e poltrone, letti, tavoli e scrivanie, quadri e stampe, orologi, specchi, statuine, due meravigliosi pianoforti. Beni disseminati nei locali luminosi e di generosa metratura, disposti su tre livelli. E per chi vuole prolungare la suggestione nel mondo liberty, è d’obbligo una sosta nel sottostante ‘Caffè Nazionale’, l’esercizio commerciale più longevo e antico di Castrocaro, in festa per il secolo di vita.