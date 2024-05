Panchine giganti, inaugurazione oggi a Cà Bionda

Il gemellaggio delle panchine giganti (Big Bench) fra l’agriturismo Cà Bionda di Civitella e la Cantina Casadio di Brisighella (Ravenna) si è concretizzato nel bando benefico ‘Big Bench Community 2023-2024’, grazie al sostegno delle due aziende, dei due Comuni, delle Assicurazioni Generali di Forlì, del Rotary Club Forlì Tre Valli e della BCC Ravennate Forlivese e Imolese. La costruzione delle panchine giganti come punti panoramici per eccellenza si sta allargando in varie parti del territorio nazionale e anche la Val Bidente ne è stata coinvolta alla Cà Bionda. Proprio sulla Big Bench dell’azienda di via San Giovanni Bionda di sotto 42/A, si è sviluppato un laboratorio di fotografie creative che ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Cusercoli e un gioco di prospettiva per richiamare l’idea della Big Bench con stampa e consulenza tecnica del fotografo Albano Venturini di Cusercoli.

Oggi alle 16 all’agriturismo Cà Bionda è in calendario sia la presentazione del progetto che della mostra fotografica insieme ad un intrattenimento musicale a cura di Cosa Scuola Academy – progetto ‘Le città della musica’ con il coordinamento didattico di Luca Medri e dei docenti Nahuel Schiumarini e Annalisa Brunelli. Ingresso libero.

o.b.