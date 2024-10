Parco delle sculture, workshop e visite guidate con ’Institution’

La start up ‘Institution’ promuove un progetto che unisce arte, natura e comunità nel Parco delle sculture lungo l’alveo del Bidente a Santa Sofia. Il tutto è reso possibile dalle risorse del bando ‘Imprese Borghi’ del Pnrr con il patrocinio del Comune. "Il Parco di sculture, la cui realizzazione ha preso il via più di trent’anni fa da un’idea del critico d’arte Renato Barilli con la collaborazione di Claudio Spadoni e Fabio Cavallucci – precisano gli organizzatori – si sviluppa dal centro di Santa Sofia, lungo il fiume Bidente, con opere di artisti di fama internazionale e diventa l’occasione per una serie di workshop artistici modulati per diverse tipologie di studenti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la creatività".

Institution realizza anche visite guidate in modo da permettere di approfondire la conoscenza delle opere del Parco: da Mauro Staccioli ad Arnaldo Pomodoro, attraverso i coniugi Anne e Patrick Poirier, Sissi, Luigi Mainolfi, Eliseo Mattiacci, Francesco Somaini, Hidetoshi Nagasawa, Cuoghi & Corsello, Chiara Pergola, Flavio Favelli, Nicola Carrino, Giulio De Mitri e Giuseppe Maraniello. I visitatori potranno conoscere meglio la storia delle opere e gli aneddoti che si celano dietro di esse.

"Sono felice che si possa cominciare un percorso di valorizzazione del patrimonio artistico di Santa Sofia – afferma l’assessora alla cultura, Chiara Bellini –. Il Parco di Sculture, che raccoglie le opere di alcuni dei migliori artisti italiani, su cui le varie amministrazioni e altri enti come Romagna Acque hanno investito da più di trent’anni, è un bene che va apprezzato, conservato, mostrato". I workshop e le visite guidate sono gratuiti nel primo mese di lancio. Info e prenotazioni: institutionsrl@gmail.com.

