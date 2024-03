Passaporti, la svolta. Due aperture pomeridiane e 30 giorni per urgenze

Novità in vista per il rilascio dei passaporti a Forlì. A partire da domani il Questore Claudio Mastromattei ha disposto l’estensione dell’orario di apertura dell’Ufficio Passaporti della Questura di Forlì, assegnando al contempo ulteriore personale di rinforzo. L’ufficio sarà così aperto, come di consueto, dal lunedì al sabato, con orario dalle 9 alle 13, a cui si aggiungono il lunedì e mercoledì, dalle 14,30 alle 17,30.

All’estensione della fascia oraria di apertura corrisponde un incremento del numero di appuntamenti prenotabili, per i quali si dovrà fare riferimento alla modalità di prenotazione on-line, la cosiddetta ‘Agenda Passaporti’ attraverso il sito passaportonline.poliziadistato.it.

E’ già operativo a Forlì il progetto finalizzato alla gestione delle richieste d’urgenza. Per i cittadini che necessitino del passaporto per ragioni di studio, lavoro, salute e turismo entro 30 giorni e non riescano ad ottenere, tramite la procedura ordinaria, un appuntamento in tempo utile. Per accedere a questa modalità, sempre all’interno dello stesso sito, si deve accedere alla voce ‘Appuntamenti prioritari’ a cui possono accedere esclusivamente i cittadini residenti nella provincia di Forlì-Cesena.

Vi è anche la possibilità di stampare un documento di autocertificazione di urgenza a 15 giorni che consente all’interessato di presentarsi senza appuntamento all’ufficio passaporti, in orario di apertura.

Matteo Bondi