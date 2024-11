Per Bertinoro 96mila euro. È lite sulle donazioni

"Credo che l’utilizzo delle donazioni non possa prescindere dalla caratteristica di aiuto concreto e diretto alla popolazione danneggiata. Nelle scelte che l’Amministrazione di Bertinoro andrà ad effettuare non potrà ‘moralmente’ non tenerne conto". Barbara Asioli, capogruppo di BartnOra, che siede sui banchi dell’opposizione a Bertinoro, interviene sull’utilizzo del residuo delle donazioni che l’ente ha ricevuto da privati e aziende a seguito dell’alluvione che lo scorso anno ha colpito la Romagna.

La consigliera ricorda come l’amministrazione comunale abbia stabilito lo scorso anno le modalità di ripartizione della somma raccolta e sia stato aperto un bando a tale scopo. "L’amministrazione ha relazionato i consiglieri sui risultati di tale distribuzione – spiega Asioli – evidenziando che le donazioni erano giunte a 96.177,96 euro e che era stata distribuita la somma di euro 19.356,50 euro ai nuclei familiari che ne avevano fatto richiesta". Il nodo della discordia sono i 76.821,46 euro rimanenti: "La Giunta ha ipotizzato di destinare le somme alla rigenerazione della scarpata in via Saffi davanti alla scuola ‘Francesco Rossi’, per mezzo di piantumazione di nuovi essenze arboree e camminamenti pedonali. Ritengo che questa impostazione, se pur legittima, non sia opportuna in quanto va ad alterare la volontà dei donanti, che, a mio parere, sicuramente intendevano sostenere direttamente la popolazione bertinorese colpita".

A rispondere ad Asioli è il gruppo consiliare di maggioranza, per voce del capogruppo Ilic Poggiolini, che spiega come i termini del bando fossero stati prorogati e come siano state accolte tutte le domande pervenute. "Le somme sono state erogate in modo diretto e mirato – spiegano i componenti di maggioranza –, smentendo categoricamente l’affermazione che i cittadini bisognosi non abbiano ricevuto i fondi necessari". In merito alla proposta di destinazione dei fondi residui presentata in sede di commissione, "è significativo notare come nessun membro dell’opposizione abbia presentato proposte alternative o contribuito costruttivamente alla discussione, limitandosi a critiche successive". Infine, si chiedono se Asioli parli a titolo personale o per tutto il gruppo BartnOra "considerando le frequenti divergenze all’interno del gruppo durante le recenti commissioni e sedute consiliari".

Matteo Bondi