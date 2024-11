Per qualche euro in più. Aumenta il salario, ma è sotto la media

Una retribuzione media giornaliera di 91 euro. È la paga media del lavoratore dipendente a Forlì e Cesena, riferita all’anno 2023, secondo i dati Inps elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna.

I dati registrano, rispetto al 2022, un incremento della retribuzione medio annua, uguale a quello regionale e in linea col dato nazionale. Le retribuzioni complessive di lavoro dipendente nel 2023, a Forlì e Cesena, ammontano a 2.894 milioni di euro e hanno interessato 131mila lavoratori.

E a quanto ammonta lo stipendio annuale per il lavoratore dipendente in provincia di Forlì-Cesena? La retribuzione medio annua per lavoratore dipendente è di 22.058 euro a Forlì e Cesena, con un incremento, rispetto al 2022, del 3,1%, più basso di quello dell’Emilia-Romagna (+3,6%) e dell’Italia (+3,5%); il valore di tale retribuzione è inferiore al dato regionale (25.486 euro) e nazionale (23.662). Il numero delle giornate medie retribuite nell’anno è 243 (251 in Emilia-Romagna, 246 in Italia), con una retribuzione media giornaliera pari a 91 euro, minore di quella regionale e nazionale (rispettivamente, 102 euro e 96 euro); in termini di variazione annua, si riscontra una crescita della retribuzione media giornaliera (da 88 euro del 2022 a 91 euro del 2023).

E c’è disparità tra uomo e donna. Per ciò che riguarda la retribuzione medio annua, da un lato, questa risulta maggiore per il genere maschile (25.721 euro) rispetto a quello femminile (17.580 euro), dall’altro è naturalmente più alta per i lavoratori a tempo indeterminato (27.486 euro) rispetto a quelli a tempo determinato (10.662 euro) e stagionali (7.945 euro). In merito alla qualifica, ai dirigenti spetta la retribuzione maggiore (162.749 euro nel 2023); a seguire, i quadri (65.420 euro), gli impiegati (26.452 euro), gli operai (17.844 euro) e gli apprendisti (12.634 euro). In ultimo, la classe di età lavorativa che percepisce la retribuzione media più alta è quella 50-59 anni (27.261 euro), seguita da quella 40-49 anni (25.182 euro); la più bassa, invece, risulta essere la fascia 15-19 anni (3.834 euro).

Infine, nella classifica decrescente provinciale, Forlì-Cesena occupa la settima posizione per retribuzione medio annua a livello regionale (dopo Parma, Modena, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza e Ravenna) e la 45esima a livello nazionale (primi tre posti: Milano, Monza-Brianza e Parma).