Per Zattini 8 testimonial di successo: "Medicina, sport, giovani: ha fatto bene"

Otto testimonial d’eccezione per l’evento di presentazione del rendiconto di fine mandato del sindaco Gian Luca Zattini. il palcoscenico del teatro Il Piccolo ha visto, infatti, altrettanti personaggi salire sul palco a testimoniare la propria esperienza di città in diversi ambiti. Il primo è il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, che ha definito Forlì "un’oasi felice per lo sport per l’abbondanza e la qualità delle strutture che si ritrova"; la presidente di Anffas Forlì, Giuliana Gaspari ha confessato di "non aver votato per questo sindaco, ma la vicinanza alle famiglie che hanno figli disabili si è molto sentita, soprattutto in momenti difficili come quelli che abbiamo affrontato dal Covid all’alluvione". Il direttore di Chirurgia di Forlì, Giorgio Ercolani, ha sottolineato l’importanza per la città del corso di Medicina "che ha coniugato la ricerca con l’aspetto sanitario di un’eccellenza come il nostro ospedale, che compie 20 anni e ha bisogno di grande attenzione sempre".

Paolo Tortora, direttore Centro interdipartimentale di ricerca aerospaziale, ha sottolineato come il polo aerospaziale di Forlì sia diventato un’eccellenza internazionale. Con loro sul palco anche l’imprenditore artigiano Gianfranco Zozzi, la cui azienda è stata alluvionata, riuscendo poi a ripartire grazie all’aiuto dei tanti volontari. La giovane cantautrice Elisa ‘Monnaelisa’ Malpezzi ha testimoniato il grande valore per i giovani che è la Fabbrica delle Candele.

Claudio Angelini di Città di Ebla e co-gestore di ExAtr ha dichiarato: "Io non ho votato per questa amministrazione, ma il lavoro svolto sulla cultura è stato attento e rispettoso di ogni aspetto". L’imprenditrice Sandra Ceccarelli, Cfo di Cepi, ha sottolineato l’importanza della formazione e dell’interazione con gli istituti di formazione.

La platea, che contava circa 120 presenti, ha poi applaudito l’arrivo del sindaco che ha ricordato come cinque anni fa si sia realizzato un "piccolo miracolo": vincere le amministrative con una coalizione di centrodestra. Ha da subito ringraziato la sua squadra, dai consiglieri comunali agli assessori, tutti presenti, ricordando che "non c’è mai stata una decisione di giunta che non fosse unanime". L’excursus sui cinque anni di mandato è partito dalle grandi crisi affrontate, dalla pandemia all’alluvione: "Tante erano le richieste e tutti avevano diritto di essere aiutati, ma ci sono stati momenti in cui abbiamo dovuto selezionare, di più non si poteva, tanto grande era la tragedia".

È stata menzionata a più riprese la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì definita "la vera arma segreta di questa città". "Forlì è una bella città dove si vive bene – ha affermato il sindaco –, ce lo testimoniano i tanti studenti che la scelgono dopo averla visitata con la propria famiglia". Ha poi sottolineato i 50 progetti finanziati con i fondi del Pnrr, l’arrivo della facoltà di Medicina, l’aver abbassato il debito della città di 24 milioni di euro, il pagamento dei fornitori in 10 giorni, investimenti per circa 300 milioni, l’aumento delle piste ciclabili, la piantumazione degli alberi – "20.000 mentre la precedente amministrazione ne aveva piantati 5.000" – il mancato aumento delle tasse, soprattutto della Tari "che invece aumenta in tutti i capoluoghi vicini". "Nel futuro il nostro primo impegno sarà verso il sostegno alle famiglie e alla natalità – ha concluso il sindaco –, la sicurezza del territorio e lo sviluppo dell’hub aerospaziale".