Piace l’idea dell’aerospazio. Pompignoli (Lega): "Ci vuole un assessorato ad hoc"

Il consigliere regionale e candidato per la Lega alle prossime amministrative a sostegno di Gian Luca Zattini, Massimiliano Pompignoli (foto piccola), lancia l’idea di "prevedere per il prossimo mandato una delega all’aerospazio". Un ragionamento che nasce da diverse dichiarazioni recenti.

In primo luogo, l’assessore regionale Vincenzo Colla ha sottolineato che Forlì ha tutte le carte in regola per diventare "l’hub aerospaziale dell’intera Emilia-Romagna". Mentre il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, interrogato recentemente sul futuro del traffico aereo regionale, ha affermato che "il Ridolfi assumerà un ruolo dirimente nel nuovo piano nazionale degli aeroporti". Inoltre, nell’intervista pubblicata sul Carlino di ieri il sindaco Gian Luca Zattini ha rilanciato sul protocollo d’intesa sul polo aerospaziale tra Comune, Fondazione Cassa dei Risparmi, Università e Camera di Commercio: sarebbe pronto nei primi 100 giorni di mandato in caso di rielezione.

Quindi "le condizioni sono più che mature per prevedere un assessorato all’aerospazio, che si occupi esclusivamente di questi temi, in maniera integrata e dinamica – dichiara Pompignoli –. A Forlì gravitano nello stesso distretto l’istituto superiore ‘Baracca’, la scuola di volo ‘Professione Volare’, il corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale, Isaers Academy Aviolab, Enac, il Training Centre di Enav e naturalmente lo scalo aeroportuale ‘Luigi Ridolfi’". Il sindaco Zattini ha ricordato che l’economia dell’aerospazio (droni e non solo) cresce annualmente "a due cifre" (aumenti di oltre il 10%). Ingegneria Aerospaziale collabora, da Forlì, ad alcune importanti missioni dell’Esa, l’agenzia spaziale europea, l’equivalente della Nasa per il nostro continente.

Poi Pompignoli ricorda "la rete di connessioni tra ferro, gomma e aria, con la nuova linea ferroviaria per l’alta velocità che individua Forlì quale stazione baricentrica e unica fermata tra Bologna e la riviera, lo scalo merci di Villa Selva, la recente approvazione da parte del Governo della zona logistica semplificata, lo sviluppo del porto di Ravenna che inevitabilmente avrà ricadute su Forlì. Sono condizioni uniche, che nessun altro territorio in Regione può vantare".

