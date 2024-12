Piazza Saffi: l'accensione dell'albero di Natale con Ernst Knam sfida il maltempo

Una pioggia incessante ha avvolto Piazza Saffi durante l’accensione del grande albero di Natale, senza però spegnere l’atmosfera di festa. Pochi – ma determinati – cittadini hanno sfidato il maltempo per vivere un evento reso speciale dalla presenza del celebre maître chocolatier Ernst Knam, che ha aggiunto un tocco di dolcezza alla giornata altrimenti grigia. In mattinata aveva tenuto uno show cooking a beneficio degli studenti dell’istituto alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli.

L’albero, imponente e decorato con palline e nastri di velluto nei toni del rosa e del viola, ha preso vita intorno alle 17, quando Knam e la giunta comunale, riuniti intorno al pulsante rosso, hanno ufficialmente acceso le luci e dato il via alla nuova edizione di ‘Forlì che brilla’. Subito dopo, il sindaco Gian Luca Zattini ha preso la parola per elogiare i coraggiosi presenti: "Vista l’umidità di oggi, ci diamo appuntamento ai tanti momenti in programma in centro per questo periodo di feste. Vogliamo essere vicini alle famiglie e ai bambini per mantenere viva la magia del Natale. Un grande ringraziamento agli eroi che questo pomeriggio hanno sfidato il tempo per essere qui con noi". Era già accaduto, purtroppo, anche l’8 dicembre 2023.

L’inaugurazione è stata allietata dalla selezione musicale dei dj Regaz e Cerve. Nonostante la pioggia battente, alcune persone, con l’ombrello in mano, si sono lasciate trasportare dal ritmo, accennando qualche passo di danza sui sanpietrini bagnati, dimostrando che lo spirito natalizio può trovare spazio anche sotto un cielo nuvoloso.

Il tema scelto quest’anno, ‘La Fabbrica di Cioccolato’, ha trasformato piazza Saffi in un vero e proprio scenario da fiaba. Grazie al videomapping, gli edifici storici che circondano la piazza – dalla sede delle Poste, a palazzo Albertini, passando per il Municipio e San Mercuriale – si sono animati. Biscotti di pan di zenzero, arcobaleni di zucchero, giganteschi lecca-lecca ed elfi pasticceri hanno danzato sulle facciate, amplificando l’effetto scenografico con i riflessi delle luci sulle pozzanghere.

Anche corso Mazzini si è acceso di colori grazie a vivaci giochi di luce proiettati all’interno dei portici. Tra i momenti più attesi, la sfilata dei babbi Natale in motocicletta, che con i loro rombanti mezzi hanno attraversato la piazza con un ingresso scenografico, fino a fermarsi davanti a San Mercuriale, e strappando sorrisi soprattutto ai più piccoli. Intorno all’ovale della piazza, i mercatini di Natale, con le caratteristiche casette in legno, offrivano dolci artigianali, oggetti regalo e decorazioni natalizie resistendo con determinazione alla pioggia.