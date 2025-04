’Picta’, evento a Terra del Sole: si parla di turismo in Appennino

‘Picta Cultura e turismo: Appennino e Preappennino, opportunità da sviluppare’ è il tema della conferenza in programma oggi alle 17 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, nell’ambito di Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea. Un appuntamento curato da Liviana Zanetti, già presidente dell’Apt Emilia – Romagna e ideatrice del sistema turistico dei cammini della regione. Interverranno Maurizio Gioiello, responsabile degli eventi culturali di Picta Romagna; Piero Lungherini, direttore di Idro Ecomuseo di Ridracoli; Enrico Della Torre, direttore di Appennino Bike Tour. Al centro dell’incontro pubblico, a ingresso gratuito, le potenzialità di sviluppo turistico dei territori appenninici e preappenninici grazie alla valorizzazione delle opportunità artistiche e culturali. In tale contesto si inserisce la collettiva che dal 7 luglio al 7 settembre andrà a impreziosire l’Idro Ecomuseo come evento di chiusura di Picta Romagna 2025. Un’esposizione che sarà allestita in virtù della sinergia culturale tra Romagna Acque – Società delle fonti e Cava Forever group aps, che organizza la Rassegna artistica ideata dal maestro Giuseppe Bertolino. "Romagna Acque da anni persegue l’obiettivo di creare il parco delle sculture nel territorio – dichiara Lungherini, direttore di Idro Ecomuseo –. Con l’esposizione delle opere di diversi artisti, Picta rappresenta la perfetta coniugazione fra ambiente, cultura, arte, territorio, educazione al bello e promozione turistica. Un percorso in cui ci riconosciamo con gioia".