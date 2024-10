"Più parcheggi?. Non servono"

Carolina Riccardi, impiegata nel settore della comunicazione, residente del centro e frequentatrice del mercato, solleva dubbi sulla decisione di privilegiare i posti auto nella zona di piazza Cavour: "Sul recupero dei parcheggi non sono d’accordo perché non sono necessari. Il mercato settimanale porta un bel viavai di persone, non solo per i commercianti, ma anche per il comparto ortofrutticolo e per i negozi della zona". Per Riccardi gli ambulanti del lunedì e del venerdì contribuiscono a dare vita alla città: "E’ una delle poche occasioni in cui il centro si rianima, insieme ai ‘Mercoledì del cuore’, in cui si possono vedere persone di tutte le età che vivono il centro. Con questa scelta – conclude Riccardi – mi sembra che si tolga valore al territorio".