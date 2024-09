Poderi dal Nespoli, ecco il nuovo portale

È nato il nuovo portale per scoprire l’azienda Poderi dal Nespoli in val Bidente (Civitella) da sempre un simbolo di eccellenza e innovazione nel cuore della Romagna. "Un portale che non vuole solo essere una vetrina per i nostri vini – precisano i gestori – ma un vero e proprio viaggio nel territorio che amiamo, coltiviamo e custodiamo". Il sito si sviluppa con nuove immagini e approfondimenti dedicati allla Valle del Bidente e al vigneto Bio Simbiotico ‘Gualdo’; la visita virtuale nella cantina, una struttura eco sostenibile progettata per rispettare l’ambiente, ridurre gli sprechi e produrre vini di qualità superiore. E ancora un modo per conoscere la collezione di vini, ognuno dei quali riflette l’anima e le tradizioni del territorio e scoprire l’ospitalità con degustazioni e soggiorni immersivi. "Vogliamo offrire agli utenti un’esperienza ricca e coinvolgente, che permetta di connettere gli appassionati ancora di più con la nostra storia, i vini e il territorio che li ispira. Siamo certi che questo spazio digitale sarà un punto di riferimento per chi, come noi, ama e condivide la nostra passione per il vino e per la Romagna".