Pomeriggio musicale con allievi e prof della scuola Mariotti

La Taverna Verde/Naima in via Somalia 2, ospita la scuola di musica Federico Mariotti con ’Da grande farò il musicista – Joy of Music’, seconda edizione. Alle 17 Mark Baldwin Harris racconterà la sua lunga carriera di pianista e arrangiatore e risponderà alle curiosità del pubblico. Alle 18.30 concerto ’Classic in Blue’ con gli insegnanti della scuola. Alle 19.30 per buffet con prenotazione obbligatoria al link shorturl.at/2iIcK (costo 10 euro). Per partecipare al solo evento non sarà necessaria prenotazione, l’ingresso costa 5 euro) Alle 20.30 jam session con allievi e amici. Il ricavato servirà per sostenere la scuola di musica.