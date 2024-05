Portico, ecco la squadra di Monti: "Attenzione a giovani e ambiente"

Si chiama ‘Il futuro ha radici antiche’ la lista civica del candidato sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti, primo cittadino uscente. I candidati consiglieri e il programma elettorale saranno presentati in questo weekend alle 20.30: venerdì a Portico nel teatro Iris Versari, sabatoa San Benedetto nella sala comunale ex scuole e domenica a Bocconi nella sala comunale ex scuole (info: Maurizio Monti 328.8789065).

Spiega Monti: "Con l’obiettivo primario di salvaguardare il territorio e la popolazione, questa lista si impegna ad operare nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa, del senso civico e del rispetto reciproco".

I punti salienti del programma sono: ricostruzione, prevenzione ambientale e completamento dei lavori di manutenzione degli alvei fluviali e delle zone danneggiate dalle calamità del 2023; gestione sostenibile dei rifiuti e introduzione di cassonetti automatici per carta e plastica per contrastarne l’abbandono; ristrutturazione per fini culturali dello storico palazzo Portinari di Portico (recente acquisto dell’amministrazione uscente); turismo, ambiente e cultura; recupero della sentieristica e manutenzione dei punti nevralgici dei fiumi, rifacimento dei giardini pubblici di San Benedetto e dei relativi servizi igienici; mantenimento della scuola nel territorio; potenziamento della scuola di musica e dell’insegnamento dell’italiano agli stranieri per favorire l’inclusione; attenzione ai giovani e creazione di un punto di ritrovo per i ragazzi del paese; acquisizione e valorizzazione della casa di riposo.

Aggiunge Monti: "Sono inoltre in completamento i progetti che prevedono la conclusione della ristrutturazione dell’albergo Alpe a San Benedetto e dei locali della Beccona a Bocconi. Particolare attenzione sarà prestata al cimitero di Bocconi, danneggiato dal sisma. A breve, nei tre paesi prenderà servizio il nuovo medico di base; accoglienza ai migranti; consultazione popolare sulla fusione dei Comuni".

Ecco la lista dei candidati consiglieri: Stefano Talenti, dipendente regionale, di Portico; Mirko Garavini, lavoratore in proprio, di Portico; Claudia Cappelli, consigliere uscente, commerciante di Portico; Caterina Mordenti, insegnate di lingue nelle medie e assessore alla cultura uscente, di Bocconi; Federico Pace, imprenditore agricolo e consigliere uscente, di Portico; Domenico Nannetti, vicesindaco uscente e pensionato, di San Benedetto in Alpe; Anna Facciani, impiegata di Portico; Elisabetta Isi, abita a Parma con casa a San Benedetto in Alpe; Danilo Baruzzi, giovane lavoratore in proprio, di Portico; Alberto Frassineti, di Bocconi, che lavora a Firenze. La sfida alla poltrona di sindaco sarà fra Serena Bambi, Maurizio Monti e Luigi Toledo.