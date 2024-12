Pre scuola e mensa, iscrizioni da gennaio

Si apriranno il 7 gennaio e si chiuderanno il 28 febbraio i termini per le iscrizioni ai servizi di mensa e pre-scuola per la scuola d’infanzia e per la primaria di Castrocaro Terme e Terra del Sole per l’anno 2025/2026. La domanda per il pre-scuola va rinnovata annualmente mentre quella per la mensa va presentata all’inizio del ciclo scolastico (primo anno scuola dell’infanzia e della primaria). Le iscrizioni sono gestite online sul portale dei servizi scolastici e l’accesso avviene esclusivamente con lo Spid (serviziscolastici.romagnaforlivese.it/Unione_UserLoginFedera/ LoginFederaN.aspx). Per assistenza, è possibile contattare lo sportello dei servizi sociali al 334.1566956 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Per poter richiedere la riduzione della tariffa, è necessario essere residenti nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, non possedere auto di cilindrata superiore a 2000 cc, barche o motori fuoribordo, e avere una certificazione Isee entro la soglia stabilita ogni anno dalla Giunta. Per i servizi scolastici è stabilita una gradualità nella contribuzione da parte dell’utente in rapporto alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza.

Gli avvisi di pagamento e le relative scadenze verranno trasmessi mensilmente tramite e-mail all’indirizzo fornito durante l’iscrizione dal genitore intestatario dei pagamenti.