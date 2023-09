Predappio, cresce Pippo Olimpico

Dopo trent’anni di attività, il negozio sportivo Pippo Olimpico di Predappio non chiude i battenti, come spesso purtroppo avviene nei paesi, ma raddoppia gli spazi, i tipi di merce e l’entusiasmo del titolare Sauro Proli e dei sei giovani collaboratori del suo staff. "Vorrei – commenta Proli – che il negozio rinnovato a Predappio ottenesse il successo come in una grande città, tipo Firenze, Bologna o Milano. Ma soprattutto vorrei smentire l’andazzo comune che nei paesi non c’è più vita per il commercio. L’investimento che abbiamo fatto nel negozio rinnovato è una sfida controcorrente".

Un assaggio si potrà provare nell’anteprima dell’inaugurazione-festa in programma domani dalle 15 alle 20, quando i clienti saranno accompagnati nei vari settori dei due nuovi piani dai collaboratori di Proli, per rispondere a curiosità e domande. Il giorno dell’inaugurazione non ci sarà vendita, ma solo spiegazioni, dimostrazioni e scoperta di tutte le caratteristiche del "paradiso delle meraviglie sportive di chi ama vestire sportivo ed elegante, oltre che acquistare tutto ciò che serve per fare sport". Spiega Sauro Proli: "Se finora Pippo Olimpico è stato un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport e di vestire sportivo della Romagna, d’ora in poi stupiremo con le novità del ristrutturato e rinnovato locale". Intanto, all’interno i clienti troveranno l’Area di accoglienza, con cucina incorporata, "che servirà per eventi, feste e iniziative promozionali". Non si tratta di mera pubblicità, "ma di iniziative per coinvolgere e mettere a suo agio i clienti". Un esempio? Una festa-test per scarpe consisterà nel partire dal negozio e andare a correre in percorsi prestabiliti attorno a Predappio e magari cambiare le scarpe, "finché uno non avrà trovato quelle comode, che calzano bene e che piacciono". Altra novità: all’interno del negozio si trova una pista di 18 metri, dove le persone possono provare le calzature sportive, non più appoggiando solo i piedi in una mini pedana, ma facendo anche alcuni scatti e corse, in base alle proprie esigenze. Quattro le specialità di abbigliamento, scarpe e articoli sportivi: trail, runnering, sci e snowboard. "I primi sci che espongo nel negozio – racconta con orgoglio Sauro, indicandoli – risalgono al 1953". Fra i vari laboratori nuovi che Pippo Olimpico apre, c’è anche quello per riparare l’attrezzatura da neve, sci compresi.

Quinto Cappelli