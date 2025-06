Predappio, ecco la lunga sfida rionale

Nell’ambito delle manifestazioni per la sfida rionale Viale-Pescaccia (azzurri e arancioni) in corso a Predappio, che prevedono sabato sera il clou con la tradizionale partita fra i due antichi rioni. per concludersi lunedì sera col funerale dei perdenti, oggi a confrontarsi al campo sportivo di San Cassiano saranno le squadre di calcio dei più piccoli, alle ore 18.30. Scenderanno in campo i settori più giovani dello sport predappiese: ecco quindi i ‘Piccoli Amici’ (classe 2018-19), i ‘Primi Calci’ (classe 2016-17), i ‘Pulcini’ (classe 2014-15) e i più grandi, gli ‘Esordienti’ (classe 2012-13). La gastronomia sarà curata dall’Associazione Dedicata ad un Angelo. Il finale di serata è previsto alle ore 21 con il torneo di burraco organizzato alla Caveja.

Domani è invece in programma la novità dell’edizione di quest’anno: per la prima volta verrà infatti proposta a San Cassiano un’attesissima gara di trekking, con partenza alle 18.30, e rientro previsto per le ore 20. I gruppi di contendenti si cimenteranno con un percorso ad anello di 6 chilometri nelle colline predappiesi, in una sfidante gara a tempo. A far aggiudicare la competizione al proprio rione saranno i primi tre arrivati della rispettiva fazione. Ma non è finita qui, perché alle 19 il Palascout ospiterà anche i tornei della pallavolo.

Al campo sportivo di San Cassiano seguirà poi, alle ore 21, la partecipatissima partita di calcio over 40: al timone della ristorazione della serata sarà il Gruppo Scout Predappio I. Questo venerdì potrebbero inoltre essere recuperate alcune manifestazioni e cerimonie delle prime premiazioni originariamente in programma lunedì e martedì scorsi saltate a causa del maltempo: l’appuntamento è alle ore 19.30 in piazza Garibaldi.

In occasione della festa che coinvolgerà la comunità cittadina, verranno anche presentate, con una nota di allegria, le due squadre di calcio che si affronteranno il giorno seguente. La festa, prevista sempre per venerdì sera, sarà animata dalla musica di Dj Nico, insieme ai giochi, ai gonfiabili e alle prelibatezze di Food Garage (che punta sul panino alla porchetta) e dell’Acr (la cui specialità è la piadina fritta).

