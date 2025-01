Preraffaelliti mostra da podio. Seconda solo a Palazzo Ducale

Doppio successo per lo studio forlivese Lucchi&Biserni, specializzato in progettazione di allestimenti di mostre d’arte, il quale non solo ha progettato gli interni di ‘Preraffaelliti’, seconda classificata tra le migliori mostre del 2024 dalla rivista ‘Finestre sull’arte’, ma si è occupata anche della medaglia d’oro ‘Federico Barocci Urbino, L’emozione della pittura moderna’, che si è tenuta a Urbino.

"La mostra urbinate – spiegano dallo studio – è stato un evento unico allestita all’interno dei sontuosi spazi di Palazzo Ducale. Fiore all’occhiello dell’allestimento è la sala ellissoidale creata per l’esposizione delle pale d’altare del grande artista urbinate. Le sale erano avvolte in una cromia verde antico che donava un senso di pace, riflessione e contemplazione".

Per quanto riguarda, invece, la mostra forlivese "con oltre 300 opere è stata l’esposizione dedicata ai Preraffaelliti più grande mai realizzata. Il progetto espositivo ha optato per un prestigioso allestimento dominato da un colore verde pavone tratto dalle pitture Edward Burne-Jones che creava una atmosfera raffinata ed elegante piena di energia positiva. Parte fondamentale della progettazione è il progetto grafico che è stato seguito da Tredistudio".

Lo studio sta lavorando al progetto di due nuovi importanti allestimenti, uno a Roma, presso Villa Caffarelli, ‘I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una collezione’ e ‘Il ritratto dell’artista’, prossima esposizione ai Musei San Domenico di Forlì.

Il brillante secondo posto della mostra forlivese sui Preraffaelliti ha soddisfatto il sindaco Gian Luca Zattini che l’ha definito: "Un grande riconoscimento, che rende il giusto merito alla qualità espositiva delle nostre mostre e al grande impegno della Fondazione Cassa dei Risparmi e del suo direttore, Gianfranco Brunelli, per rafforzare a livello nazionale e internazionale la vocazione di Forlì quale città d’arte e di cultura". "L’ottimo lavoro svolto dalla Fondazione e dal direttore delle grandi mostre, Gianfranco Brunelli, si inserisce in un contesto più ampio di eventi e manifestazioni, promosse da questa amministrazione, per rendere la città attrattiva tutto l’anno – aggiunge il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno –. Un percorso che insiste molto anche sugli strumenti della didattica e sul coinvolgimento delle nostre famiglie e dei più giovani per stimolarne il pensiero critico e godere della bellezza dell’arte".