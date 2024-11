"Prezzi aumentati ultimamente"

"Abito a Forlì da più di tre anni, adesso in zona piazzale della Vittoria. Il primo anno ho abitato vicino al parco urbano, poi vicino alla stazione. Ho trovato l’ultimo alloggio attraverso i social, in passato ho utilizzato siti dedicati agli affitti o agenzie locali, ma queste ultime erano inaccessibili a causa dei prezzi elevati". Giulia Casartelli, della provincia di Como, frequenta il terzo anno di Sociologia. La 22enne sottolinea come la situazione prezzi si sia evoluta in negativo: "Penso che il mercato immobiliare sia cambiato molto, so di persone che pagano anche 500 euro in doppie, alcuni prezzi in centro sono decisamente alti e per la stessa cifra, poco fuori città si trovano anche monolocali".