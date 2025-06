Primo consiglio comunale a Bertinoro

Con la prima seduta, svoltasi lunedì sera, si è insediato ufficialmente il consiglio comunale di Bertinoro, scaturito dalle elezioni amministrative che si sono tenute lo scorso 25 e 26 maggio e che hanno visto trionfare la lista di centrosinistra ‘Insieme per Bertinoro’ a sostegno di Filippo Scogli, che è diventato così sindaco, a scapito della lista ‘Voltare Pagina’ che vedeva candidato Giorgio Bernaroli.

Si sono seduti sui banchi tutti coloro che avevano avuto mandato dagli elettori, risultando i più votati. Per la lista di maggioranza ‘Insieme per Bertinoro’: Rebecca Ghetti, Alice Gattamorta, Sara Londrillo, Mirko Severi, Denis Derni, Ivan Bratti, Fabiana Memini, Ilic Poggiolini, Robertino Casadei, Franco Ferrini e Daniele Pieri. Per la lista ‘Voltare Pagina’, invece, troviamo: Giorgio Bernaroli, Massimo Medri, Chiara Nicosanti, Fausto Sansovini e Sergio Moretti.

Ha infine accettato di sedere nei banchi dell’opposizione il candidato sindaco, Giorgio Bernaroli, che a caldo, subito dopo aver ricevuto l’esito sfavorevole delle urne, aveva invece annunciato la sua volontà di rinunciare a far parte del consiglio comunale.

A fare gli auguri al neo sindaco, Filippo Scogli, nel giorno della sua prima apparizione con la fascia tricolore in consiglio comunale, anche l’ex prima cittadina, Gessica Allegni, che sedeva tra il pubblico in sala. Tra le presenze ’illustri’ anche quella dell’attuale sindaca del consiglio dei ragazzi e delle ragazze, Sara Spazzoli, che si è seduta, anche lei indossando con fierezza la fascia tricolore, di fianco a un emozionato Scogli durante il suo giuramento di insediamento.

Nel corso della serata si è svolta anche l’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale, con i due nominativi indicati rispettivamente dalla maggioranza, che ha scelto Mirko Severi, e dalla minoranza, che ha individuado Chiara Nicosanti. Naturalmente il consiglio comunale ha votato in maniera unanime, senza intoppi, con 15 voti favorevoli (una parità dovuta all’assenza dalla seduta di ieri del consigliere Robertino Casadei).

Capogruppo per la maggioranza è stato confermato Ilic Poggiolini, che aveva ricoperto lo stesso ruolo anche nel mandato precedente, al fianco di Gessica Allegni. A dirigere i lavori dell’opposizione sarà, invece, lo stesso ex candidato sindaco Giorgio Bernaroli.

Nei rispettivi discorsi di accettazione delle cariche, sia Poggiolini che Bernaroli, hanno messo l’accento sulla comune volontà di promuovere un clima di collaborazione istituzionale per il bene della comunità di Bertinoro. Un passaggio del discorso che è stato evidentemente gradito dal sindaco, il quale successivalemtne lo ha ripreso e sottolineato.

Scogli ha anche presentato ufficialmente, e confermato, la composizione della sua giunta. Una squadra che aveva già annunciato nei giorni scorsi, e che in buona parte aveva anticipato durante la campagna elettorale, in un’ottica di trasparenza nei confronti degli elettori.

Sara Londrillo sarà la vicesindaca, confermati dalla vecchia giunta anche Silvia Federici e Raffaele Trombini. Come new entry rispetto alla giunta Allegni, invece, ci sono le due più votate della lista di Scogli, ovvero Rebecca Ghetti, che prende i lavori pubblici in eredità dal sindaco stesso, e Alice Gattamorta. Le ultime due, oltre a Londrillo, sono anche consigliere comunali.

Matteo Bondi