Prodotti artigianali: ‘Da Piseppo’ apre un laboratorio

Si allarga l’attività della conosciuta trattoria pizzeria ‘Da Piseppo’ a Civitella. Infatti i gestori Filippo Leoni e Chiara Vitali aprono oggi un laboratorio di pasta fresca, tortelli nella lastra, piadine, piada fritta, focaccia, pizza al taglio, pane, primi e secondi pronti, vendita di prodotti alimentari del territorio in viale Roma 22. Per tutta la giornata sarà offerto un piccolo buffet accompagnato dalla musica romagnola di ‘Sergio e la sua orchestra’. "L’idea ‘daPiseppoLAB’ nasce dalla voglia di portare avanti – precisano i giovani gestori – la tradizione culinaria della nostra splendida vallata. Per arrivare a questo, abbiamo inserito nel nostro team Piero Shestani, conoscitore delle più svariate sfaccettature gastronomiche della valle. Con il laboratorio punteremo a farci conoscere anche al di fuori della Valle del Bidente sfruttando il turismo locale e offrendo ai colleghi ristoratori di qualsiasi zona l’opportunità di avere tra le proprie mani qualcosa che piano piano sta scomparendo: l’unicità delle cose fatte a mano dalle sempre più rare sfogline (o meglio ‘azdore’)".

o.b.