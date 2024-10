Protezione civile, weekend di iniziative

Anche il Gruppo dei volontari di Castrocaro Terme e Terra del Sole parteciperà al tradizionale appuntamento con ‘Io non rischio’, campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione Civile, in programma oggi e domani in centinaia di piazze italiane. Un’iniziativa volta a far conoscere ai cittadini i comportamenti da adottare per ridurre i rischi in caso di terremoto, maremoto e alluvione. A tal fine domani a Castrocaro dalle 8.30 alle 12.30 sarà allestito un punto informativo all’ingresso del mercato contadino, in seno al parcheggio Poggiolini.

La campagna sarà attiva anche sulla pagina Facebook del Gruppo Comunale di Protezione Civile, in cui saranno pubblicati video con l’hashtag #iononrischio2024: una vera e proprio piazza digitale che ospiterà gli interventi di esperti in materia. Una carrellata di servizi prenderà il via oggi alle 16 con il saluto del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi; alle 17 il volontario Roberto Gori presenterà il totem ‘io non rischio’ mentre alle 18 sarà Patrizia Cappelli a intervenire sul tema ‘la linea del tempo dei terremoti in Romagna’. Domani alle 10 l’istruttore tecnico del Comune Valentina Vallicelli illustrerà il Piano Comunale di Protezione Civile. Un’ora più tardi, alle 11, saranno proiettati video e foto dell’ultima alluvione del 18 e 19 settembre. Nel corso della giornata verranno inoltre pubblicati alcuni video preparati dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e della Protezione Civile. Per informazioni sulla piazza digitale, contattare Roberto Gori al 340.7140462, mail condor1983@alice.it).

La campagna di comunicazione sulle buone pratiche di Protezione Civile è basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, e si rivolge a tutti in maniera comprensibile per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. ‘Io non rischio’ è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ReLuis - Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione Cima, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani).

Francesca Miccoli