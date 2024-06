Questione di sicurezza. Punti di vista a confronto

Sempre più spesso la sicurezza fa capolino nel dibattito pubblico anche cittadino: per il contrasto alla criminalità, ma più spesso per aspetti legati alla qualità della vita delle persone. Come la vivibilità di un quartiere, la regolamentazione di alcuni gruppi di persone (i clienti di un locale o i giovanissimi). Ma il contrasto a chi sporca. Fino al tema, molto sentito, della sicurezza sul lavoro. Ed è su queste sfaccettature che intervengono, oggi, alcuni candidati.

Nel ciclo di interviste che va a chiudersi, il Carlino ha cercato di ‘bilanciare’ la presenza delle 11 liste. Abbiamo tenuto conto della disponibilità degli stessi candidati (non tutti i partiti hanno certi profili) e cercato di privilegiare chi è alla prima esperienza.

Giovedì 23 maggio abbiamo dato spazio a tre voci sull’economia, venerdì 24 agli alluvionati, mercoledì 29 agli sportivi, giovedì 30 alle professioni sanitarie, venerdì 31 ai giovani, sabato 1° giugno agli stranieri, domenica 2 al mondo della cultura, ieri ai commercianti.