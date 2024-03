Radmila . Novozheeva sul palco

Alle 20.30, presso la Sala Aurora di Palazzo Albicini (ex Circolo della Scranna), corso Garibaldi, 80, Forlì, si terrà un concerto lirico organizzato dall’Associazione Forlì per Giuseppe Verdi. I protagonisti della serata saranno il soprano Radmila Novozheeva e il tenore Alex Camporesi, accompagnati al pianoforte da Pia Zanca.

L’appuntamento consentirà ai due giovani artisti di mettersi alla prova nell’interpretazione di alcuni famosi brani operistici che affrontano per la prima volta davanti al pubblico, con lo scopo di inserirli stabilmente nel proprio repertorio e di riproporli in audizioni professionali per la loro prossima carriera.

"Con la nostra attività ci proponiamo di dare supporto alle nuove generazioni di artisti impegnati nello studio della musica lirica, incoraggiandone i primi passi verso la carriera professionale – dichiara Filippo Tadolini, presidente della Forlì per Verdi – e siamo orgogliosi che la nostra associazione possa offrire loro questa opportunità. Nell’ occasione ricorderemo Giovanni Basini, recentemente scomparso, che per diversi anni ha ricoperto l’incarico di presidente del nostro sodalizio dimostrando competenza e passione per l’opera lirica promuovendola in ambito cittadino".

Ingresso libero.