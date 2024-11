Rava e i Guano Padano illuminano ‘JazzaForlì’

Stasera l’anima del jazz italiano Enrico Rava si esibirà sul palco della Sala San Luigi di via Nanni, a partire dalle 21.15, con il celebre gruppo Guano Padano, in un incontro musicale prodotto e organizzato dall’associazione culturale Dai de jazz nell’ambito del festival ‘JazzaForlì-musica per libere menti’.

Di origini piemontesi, Rava ha iniziato la sua carriera avvicinandosi da autodidatta al trombone e partecipando a bande jazz, per poi trasferirsi a Roma per collaborare con altri esponenti del genere, tra cui il sassofonista Gato Barbieri e il compositore Steve Lacy, con cui ha suonato in Argentina.

Negli anni ’60 si è spostato a New York, dove ha lavorato con artisti di fama internazionale tra cui Lee Konitz e Joe Henderson, e ha inciso il suo primo album da leader di un quartetto, ‘Il giro del giorno in 80 mondi’, che ha portato in tour in Sudamerica e in Europa. In Italia ha avuto modo di suonare in dischi di musica leggera e di collaborare, tra i tanti, con Giuni Russo, Gino Paoli e Ornella Vanoni.

Nel 2007 è stato votato dal pubblico come ‘Best Jazz Act’ all’Italian Jazz Awards, considerato l’Oscar italiano del jazz, e l’anno successivo è stato candidato nuovamente nella categoria di ‘Best Jazz Album’ per ‘The Third Man’, disco composto insieme a Stefano Bollani, altro talento italiano che Rava ha contribuito a far emergere.

Enrico Rava, già ospite delle edizioni precedenti del festival forlivese, si confronterà sul palco con i Guano Padano, gruppo folk rock formatosi nel 2007 che unisce il chitarrista Alessandro Asso Stefana (che aveva già collaborato con Vinicio Capossela e PJ Harvey), il bassista Danilo Gallo e Zeno De Rossi, premiato nel 2011 come batterista dell’anno dalla rivista ‘Musica Jazz’. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato quattro album, l’ultimo dei quali, ‘Back and Forth’ (2021), ha visto la partecipazione di un altro special guest del ‘JazzAForlì’, Bill Frisell, che si è esibito durante la serata inaugurale di giovedì 31 ottobre.

L’evento sarà aperto dal giovane sassofonista forlivese Marco Marchini, che ha recentemente vinto una borsa di studio per formarsi al prestigioso Berklee College of Music di Boston (Massachusetts). Con lui saranno sul palco gli altri membri del trio, suoi coetanei: Vito Bassi al basso elettrico e Giacomo Nanni alla batteria.

Il prezzo del biglietto è di 20 euro (ridotto 10). I biglietti sono disponibili su www.diyticket.it/festivals/80/jazz-a-forli; prenotazioni info@daidejazz.it o 340. 5395208.