’Respiro’: disabilità sotto i riflettori con la cooperativa Il Sorriso

È uno spettacolo incentrato sul tema della disabilità quello che andrà in scena domani pomeriggio (le porte aprono dalle 17) sul palco del teatro Il Piccolo.

Il titolo dello spettacolo è ‘Respiro’ e a promuoverne la messa in scena è la sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani grazie alla collaborazione tra il sodalizio militare e la cooperativa sociale ‘Il Sorriso’ di Milano che da più di 40 anni si occupa di persone adulte con disabilità, offrendo loro momenti di socialità attraverso attività ergoterapeutiche e artistico-creative. In particolare la pièce teatrale ‘Respiro’ è stata scritta dall’educatrice teatrale e regista Anna Troiano ed è stata realizzata con il coinvolgimento di persone di diverse età, fragilità e abilità che frequentano abitualmente il centro diurno cooperativa sociale e che, attraverso la recitazione, possono sperimentare linguaggi nuovi, anche non verbali. Il ricavato va alle attività della cooperativa.