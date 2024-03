Rimborsi, lotta alla burocrazia. Ecco facsimili e un video tutorial. Incontro tra Figliuolo e Bonaccini

Sul portale online del commissario alla ricostruzione post-alluvione sono state pubblicate le linee guida per la compilazione delle perizie asseverate o giurate, insieme a un fac-simile di perizia già compilato. Sul sito si possono trovare e scaricare anche le ordinanze 11 e 14, i relativi allegati, moduli e manuali, oltre a un video tutorial elaborato dalla Regione Emilia-Romagna: misure utili alla compilazione e all’inoltro delle domande di contributo da parte delle imprese produttive e delle famiglie che hanno subito danni legati all’alluvione.

Il commissario Figliuolo ha tenuto a precisare che le misure "sono state adottate in seguito alle risultanze emerse nel corso dei numerosi incontri che il personale della struttura commissariale ha condotto nei territori colpiti con i rappresentanti della Regione e di Invitalia, con lo scopo di fornire ai cittadini, ai tecnici degli enti locali e ai periti di tutti gli ordini professionali precise indicazioni su come gestire le istruttorie e impiantare le perizie, per agevolare e velocizzare la ricostruzione privata".

Uno di questi incontri si è tenuto giovedì scorso proprio a Forlì, al palazzetto Villa Romiti, organizzato dal comitato unitario Vittime del Fango: il pomeriggio ha visto un’animatissima partecipazione da parte di residenti nelle zone più colpite. In tanti, in quell’occasione hanno posto domande ai membri della struttura commissariale, ma sono stati numerosi anche i suggerimenti da parte di privati e di tecnici che, in questi giorni, sono alle prese con le perizie e con il portale Sfinge. Tra chi, in platea, ha preso parola, c’è anche chi ha proposto la realizzazione di un manuale e di moduli già compilati dai quali prendere spunto, tutte idee che sono state poi effettivamente adottate.

Le linee guida, secondo Figliuolo, serviranno anche ad "accelerare, nel rispetto della legalità, le procedure di rimborso". Per consultare la modulistica sarà sufficiente collegarsi al sito https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023 ed entrare nella sezione ‘Campagna informativa/manualistica e tutorial, domande, Faq ordinanze’.

Ieri mattina, inoltre, si è tenuto un vertice a Roma tra Figliuolo, il presidente della Regione Stefano Bonaccini (accompagnato dalla sua vice Irene Priolo e dal sottosegretario Davide Baruffi) e i tecnici. Bonaccini e Figliuolo, secondo una nota della Regione, "hanno rinnovato la volontà a proseguire la collaborazione messa in campo con le amministrazioni locali. Inoltre, è stato condiviso l’impegno a perfezionare le procedure di perizia e risarcimento dei danni".

Sofia Nardi