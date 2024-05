Rinieri: "Lascio il posto ad altri. Giunta promossa"

Maria Teresa Rinieri, consigliera comunale di Forlì Cambia e da due anni presidente della commissione sulle pari opportunità non si ricandida. Lo annuncia con una lettera nella quale ringrazia e spiega di aver deciso "nonostante le varie sollecitazioni ricevute" per dare la possibilità ad altri. "Nel 2019 ero convinta che fosse necessaria un’alternativa, così come ritenevo necessaria una lista espressione della società civile. Io e i miei colleghi della lista Civica Forlì Cambia abbiamo aperto una strada e, ora, il movimento civico è diventato un fenomeno trasversale". Si dice convinta che la miglior rappresentanza sia un misto tra partiti e candidati civici. "Non posso che dare un giudizio più che positivo all’operato del sindaco Gianluca Zattini e di tutta la Giunta, che, in anni complicatissimi e difficilissimi, hanno dato il massimo cambiando sicuramente passo rispetto al passato". Rinieri resterà in carica come consigliera provinciale fino all’autunno.