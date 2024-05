RinnoviAmo Forlì, nella lista c’è anche Daniele Rossi

Nella lista di ‘RinnoviAmo Forlì’ pubblicata domenica mancava il nome di Daniele Rossi, 52enne geometra, che è regolarmente inserito al 28° posto tra i candidati dei civici che sostengono Graziano Rinaldini. Anna Lisa Balestra, in posizione 4, è stata riportata per errore con il nome attaccato: non Annalisa, dunque, ma Anna Lisa. Infine, nei giorni scorsi il candidato di Volt alle Europee (indipendente nelle liste del Pd) Marcello Saltarelli è stato erroneamente indicato in un titolo come Salaterelli. Ce ne scusiamo con gli interessati e i lettori.