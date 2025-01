Rissa tra quattro giovani, forlivese colpito alla testa da una bottigliata

Un forlivese è rimasto ferito in una risa a Madonna di Campiglio. Stando alle indagini dei carabinieri, la lite sarebbe scoppiata tra un gruppo di quattro ragazzi in villeggiatura nell’abitato alpino. Il forlivese è rimasto ferito alla testa, in modo non grave, da un colpo di bottiglia (o forse un bicchiere).

Gli altri tre protagonisti della zuffa si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e sono attualmente ricercati.

Il giovane ferito, portato subito all’ospedale di Tione per gli accertamenti del caso, ed è sempre rimasto cosciente.